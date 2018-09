La llorada de Laura Acuña al despedirse de Muy Buenos Días

El programa matutino del Canal RCN, Muy Buenos Días, llegó a su fin. El show emitió por última vez el pasado 7 de septiembre y dejó un sinsabor y tristeza entre televidentes y personas involucradas directamente con el programa.

Tal es el caso de la presentadora Laura Acuña, quien recurrió a su cuenta de Instagram para hacer una extensa publicación en la que se despidió del programa y aprovechó para recordar con mucho cariño todos los momentos vividos en el espacio televisivo, que estuvo al aire durante 14 años.

La presentadora inició explicando que le habría gustado estar en la emisión final de Muy Buenos Días, pero como fue pregrabado, justo ese día su hija mayor Helena se enfermó y por eso no pude estar.

“Trato de encontrar palabras para lo que estoy sintiendo ahorita y es muy difícil porque todas se quedan pequeñas. Como dijeron mis compañeros en la despedida, quiero agradecer a todas y cada una de las personas que durante todos estos años hicieron parte de mi proceso, de esta casa y de esta familia”, indicó la estrella colombiana en uno de los videos.

Acuña aprovechó también para agradecer al equipo de producción, de maquillaje, vestuario, técnicos y más personas que hicieron posible el desarrollo del programa.

Lee también: No tengo plan B: ‘Jota’ Mario tras despedirse de Muy Buenos Días

Sin duda, fueron muchos años de aprendizaje y así lo dejó claro la presentadora, que reconoce que si no fuera por Muy Buenos Días no estaría donde está en este momento.

“A muy buenos días le debo todo. Le debo mi experiencia, tantas cosas bonitas, tantas historias, tantas anécdotas, tantas lloradas también… Gracias a Muy Buenos Días yo estoy donde estoy ahorita“, dijo.

Sobre sus compañeras de programa, afirmó que de todas aprendió algo y le dejaron enseñanzas, y aclaró que nunca sacó a ninguna de ellas, “para los que todavía dicen eso”.

Te puede interesar: Canal RCN se viene con grandes cambios en su programación

Las lágrimas invadieron las declaraciones de la presentadora, que se vio más afectada al momento de referirse a Jota Mario Valencia.

“A Jota: no tengo ni encuentro todas las palabras para agradecerle todo lo que hizo por mí… Tú me abriste las puertas de tu casa. Gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por el apoyo que siempre me diste, por defenderme siempre, por compartir conmigo todos tus conocimientos, por ver en mí el talento que siempre viste… Gracias por permitirme compartir momentos tan importantes de mi vida”, fueron parte de las palabras de Laura Acuña hacia Jota Mario, para finalmente agradecer a todos los televidentes por seguir el programa y estar pendientes de su proceso.

Ver esta publicación en Instagram Los amo infinito ❤️ GRACIAS MUY BUENOS DÍAS Una publicación compartida por Laurita Acuña (@lauraacunaayala) el 8 de Sep de 2018 a las 3:15 PDT

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital