La estrella de ‘Keeping up the Kardashians’, Khloé Kardashian, por fin reveló el sexo del bebé que tendrá junto a su pareja, el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

La tan esperada noticia la compartió en uno de los episodios del famoso programa y también por medio de un mensaje en sus redes sociales.

Si bien la noticia resultó emocionante para sus hermanas, para la misma Khloé no y por el contrario expresó sentirse en ‘shock’ cuando se enteró de que tendrá una niña. (Lee también: Khloé Kardashian confirmó su embarazo con esta foto)

Su hermana Kylie Jenner fue la encargada de darle la noticia a través de una llamada telefónica, pero lejos de mostrar emoción, Khloé solo pudo dejar ver una cara de confusión y decepción pues sentía que sería un niño.

“No sentía que fuera una niña para nada… Estoy en shock“, dice en una parte del episodio que compartió el canal E! Entertainment.

Según cita Infobae, Khloé aseguró sobre su reacción que todo fue muy sorpresivo. “Cuando te haces a la idea de lo que tendrás, todo el mundo diciéndome que sentirás lo que tendrás y simplemente lo sabrás. Y cuando te enteras que es todo lo contrario es simplemente impactante. Yo estaba convencida que tendría un niño, así que tener una niña es como, ‘Ok, eso no era lo que pensaba que sucedería'”, explicó.

Finalmente compartió que ahora sí se siente muy entusiasmada por tener una niña, que podrá tener a Chicago (hija de Kim Kardashian) y Stormi (hija de Kylie Jenner) como su mejor compañía.

“Ahora estoy muy emocionada. Mi hija será mejor amiga por siempre con Chicago y Stormi. Dios es muy bueno. Gracias Señor por nuestra princesa“, escribió en su cuenta de Twitter.

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess 👑 👶🏽💗

— Khloé (@khloekardashian) 5 de marzo de 2018