La impresionante transformación de la hija de Daddy Yankee

Jesaaelys Marie Ayala González, hija del artista de reguetón Daddy Yankee, ha impactado en las redes sociales con su impresionante transformación física y testimonio de cómo logró luchar contra el sobrepeso.

La joven compartió su caso con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram y de paso dejó un contundente mensaje de amor propio y superación.

En una publicación, Jesaaelys reveló su dura lucha con la comida, “una droga más, lamentablemente”. Mostrando varias fotografías que van del 2014 al 2018, la influenciadora explicó que nunca se había tomado el tiempo para hablar sobre uno de los logros más importantes de su vida.

“No es fácil estar con sobrepeso. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo, no quería que me tomaran fotos de cuerpo completo… en fin, no me gustaba como era”, dice parte del mensaje, en el que también confesó que intentó bajar de peso muchas veces.

La decisión de tener un cambio radical llegó cuando le dijeron que ya estaba pesando 227 libras (casi 103 kilos).

“Decidí cambiar mi rutina y aguantar la boca… Empecé a ejercitarme y a comer limpio. A través de todo esto recibí todo el apoyo de mi familia y me ayudaron a motivarme para llegar a mi meta”, cuenta.

La transformación que logró es impresionante y así lo ha dejado ver en algunas imágenes compartidas en la misma red social, en la que es vista por sus seguidores como un modelo a seguir.

La hija de Daddy Yankee aprovechó su experiencia para dejarles un mensaje a aquellas personas que están pasando por la misma situación.

“No es fácil acostumbrar al cuerpo a cosas diferentes porque requiere tiempo. Si estás leyendo esto y estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que te entiendo y que la jornada no es fácil. Los cambios no se ven de un día para otro pero SE PUEDE. Ámate tal y como eres, acéptate. Acepta tu cuerpo y todas las imperfecciones que tiene porque TODOS TENEMOS. Nunca te sientas inferior a alguien por su ‘belleza’ porque al final la belleza es relativa”, concluyó.

Aunque Jesaaelys Marie compartió su caso ya hace unos meses, de nuevo está teniendo eco en las redes sociales y medios internacionales.

Jesaaelys Marie Ayala González es una de los tres hijos que tiene el intérprete de ‘Dura’. Yamilet es su hija mayor y Jeremy su hijo menor.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital