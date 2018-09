La historia detrás de los actores que hacen las voces de Gokú y Vegeta 

Cuando Arturo, hijo de Mario Castañeda, quien dobla la voz de Gokú para Latinoamérica, conoció a René García (Vegeta) le dio una fuerte patada en la entrepierna, mientras el actor se retorcía de dolor, Arturo golpeó también a Gerardo Reyero (Freezer), esta vez el golpe aterrizó en la canilla.

El pequeño de ocho años de edad no logró separar la realidad de la ficción y decidió, por cuenta propia y como todo un ‘saiyajin’, golpear a los infames que tanto daño le habían hecho a su héroe. Mario, apenado, no pudo más que pedir disculpas y llevarse a su hijo del estudio de grabación.

Suena raro decirlo, pero desde la perspectiva de un fan, aunque los personajes de Dragon Ball Z son producto de un animé basado en el manga de Akira Toriyama, tener a los actores de doblaje en frente y escuchar sus voces es como si Vegeta o Gokú se hubiesen salido de la pantalla y hubiesen entrado a este plano terrenal, como si hubiesen pasado del animé a lo humano. La sensación es increíble ¡Estoy hablando con Vegeta y Gokú! fue lo primero que pensé.

Algunas veces, las personas incluso no los llaman por sus nombres reales, sino por el de estos personajes y Mario ha tenido que explicar que él no tenía cola de mono, que no era extraterrestre, ni que de las palmas de sus manos salían poderes, ni que podía ser revivido por un dragón. Que el era Mario Castañeda, actor, que ha prestado su voz a innumerables personajes, entre ellos a Gokú, pero él no es Kakarotto.

Fue hace más de 20 años cuando le ofrecieron doblar el personaje de Gokú en su etapa adolescente. Estaba caminando por uno de los pasillos de la compañía para la que trabajaba cuando se encontró con Gloria Rocha, directora de doblaje; hace un par de años atrás habían discutido y no hablaban desde entonces. Para Mario “el coraje estaba presente”, ella, por su lado, ya lo había olvidado todo. De modo que ante la propuesta, el actor dio en un principio, un rotundo “No”.

Mario optó entonces, por dejar sus rencores de lado y aceptar la propuesta de Gloria Rocha, quien también hizo lo propio con René García, a quien visualizó como el actor que podría imprimir en su voz todo el carácter, soberbia, orgullo y fortaleza de Vegeta.

“Él es un personaje sumamente definido, con una línea muy precisa y eso me facilitó encontrar el personaje muy rápido”, expresa García en diálogo con RCN Radio.

Vegeta, quien en un principio planeaba conquistar la Tierra para venderla al mejor postor, enfrentándose a Gokú y sus compañeros, terminó por convertirse en aliado de estos, aunque, sin perder el orgullo y la soberbia que han acompañado al personaje desde sus inicio, y que según las palabras de René, son características que lo humanizan. ‘El príncipe saiyajin’ no es ni complemente malo, ni completamente bueno y, ese punto medio es el que logra un proceso de identificación con el espectador, logrando convertirse en uno de los personajes más queridos y dejando para la posteridad frases tan memorables como “¡insecto!”.

René García explica el origen de esta expresión.

A Mario, tampoco le tomó tiempo encontrar el tono de voz ideal para ‘Kakarotto’. Su objetivo era que el personaje sonara como un eterno adolescente, que tuviera un timbre dulce que transmitiera inocencia y bondad.

“La idea era darle una voz que concordara con la imagen, tratar de sonar como un adolescente con un tono muy infantil e inocente; características propias de la personalidad que ha tenido siempre. Entonces basado en el trabajo de doblaje de Laura Torres, quien había hecho a Gokú de pequeño, fue que se buscó la voz del Gokú joven”, comenta Mario Castañeda en diálogo con RCN Radio.

Posteriormente bromea, “realmente no sé si el golpe que se dio en la cabeza cuando era niño lo retrasó mentalmente, pero algo le hizo en la cabeza al pobre porque se quedó siendo muy infantil”.

Con los años Dragon Ball Z se ha convertido en todo un fenómeno que ha marcado varias generaciones, algunas de ellas, sin importar la edad, continúan pendientes de las nuevas temporadas de la serie y de la película ‘Dragon Ball Super’, la cual se estrenará en enero próximo en toda América Latina. Gokú, Vegeta, Freezer, Krilin, Bulma, Gohan, Piccolo, y muchos personajes más hacen parte de una cultura pop que los recuerda y aprecia como un tesoro.

Tanto es así que ambos actores podrían sentarse toda una tarde a contar mil y una anécdotas en torno a su trabajo doblando a Dragon Ball Z. En este momento, Mario Castañeda recuerda una que los impactó. Durante una firma de autógrafos, llegó un señor con una urna en la que tenía las cenizas de su hijo, quien había fallecido una semana antes del evento. Su padre la llevó para que los actores la firmaran.

Aunque tienen más de treinta años de trayectoria y han doblado a otros actores como Bruce Willis, Jim Carrey, Keanu Reeves, Michael Keaton, entre otros, sus personajes de Gokú y Vegeta les han regalado grandes momentos como actores. Ninguno habla de escenas especiales o difíciles, ambos afirman que todo su trabajo, en un cien por cien es completamente divertido.

Sin embargo, a Mario le conmueve el momento en el que Vegeta, golpeado mortalmente por Freezer, muere en los brazos de Gokú y éste dice, “para que hayas llorado y me pidieras ese favor, tu angustia debió ser muy grande Vegeta… No sabes cómo te odiaba, pero tenías el orgullo de un saiyajin, quiero que me des un poco de ese orgullo”.

Luego le grita a Freezer, “Yo soy una sayayin criado en la tierra, por todos los guerreros que asesinaste y también por todos los namekkusei que mataste, ¡juro que te exterminaré!”.

Esa emoción que sintieron los seguidores de la serie de animé cuando vieron esa escena, es la misma que se siente ahora, hablar con estos maestros es un placer. Aunque la entrevista llegó a su fin, queda la gran satisfacción de haber conocido a dos personas que con su esfuerzo y talento lograron que personajes como estos llegaran a nuestros hogares.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital