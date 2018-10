La historia de la transexual que irá a Miss Universo y fue criticada por la Señorita Colombia

El próximo 16 de diciembre se llevará a cabo Miss Universo 2018 en Tailandia. Por primera vez, en 67 años de historia del reconocido concurso de belleza, participará una mujer transexual. Se trata de Ángela María Ponce.

Nacida el 18 de enero de 1991, en una humilde familia en Sevilla integrada por sus padres y dos hermanos, a su corta edad sabía que no se identificaba como un niño sino que siempre se consideró una niña. Con el paso de los años se hizo más fuerte su inclinación sexual y el rechazo era constante en la calle al verla usar accesorios de mujer. Sin embargo, nunca se sintió diferente porque para ella en su ADN siempre estuvo ser mujer.

En el colegio emprendió una lucha grande contra los insultos y humillaciones que recibía de sus compañeros y, para contar con alguna ayuda, le aconsejaron visitar a psicólogos los cuales poco hicieron por ella porque consideraban su “problema” como un trastorno.

Cuando cumplió la mayoría de edad, ella decidió someterse a una intervención quirúrgica para cambiar de sexo y allí, también tuvo que enfrentar el rechazo. “Un cirujano me dijo que no me iba a operar porque él no operaba a falsas mujeres. En realidad ese tipo de personas me dan pena porque sus hijos no estarán libres de nada”, señaló en una entrevista que concedió a ABC de España.

A diferencia de la mayoría de países, en España, la cirugía de cambio de sexo sí está incluida en la seguridad social, no obstante la lista de espera es muy larga. Ángela se hizo la vaginoplastia y se puso senos.

Tras poder someterse a la operación, llegó la elección del nombre. ¿Por qué Ángela? porque así se llamaba su abuela “y siempre tuve una relación muy especial con ella”, indicó al medio español.

Estudió informática, trabajó como docente de educación física con niños discapacitados y luego laboró como peluquera. “Hice informática. Lo terminé, pero me di cuenta de que no me gustaba. Después me dieron la oportunidad de trabajar con niños con minusvalía como profesora de educación física. A mis padres, que son muy humildes, también les he ayudado en el bar que tienen. También estudié cosas de peluquería, pero hubo un día en el que el profesor me dijo que más que para peinar servía para que otros me peinaran”, aseguró en otra entrevista para el diario El País de España.

Por su belleza y su espectacular cuerpo, a sus 24 años participó en Miss Cádiz y ganó. Luego quiso participar en Miss Mundo pero no lo permitieron por ser transgénero. El pasado 30 de junio, a sus 27 años, hizo historia en su país al coronarse como Miss España y sueña hacer lo mismo en Miss Universo, siendo ya la primera mujer que participará en este importante certamen de belleza.

Abanderada como Miss España, Ángela quiere llevar un mensaje de inclusión, tolerancia y respeto al mundo que hoy aún ve con ojos diferentes a la comunidad LGBTI.

“Quería cumplir el sueño de niña que es estar en Miss Universo, pero también puedo aprovechar para que el triunfo no sea solo mío sino de la humanidad porque aunque hoy en día pensemos es la realidad de Ángela o del colectivo LGBTI, el día de mañana todos vamos a ser padres, madres y abuelos y mi realidad puede ser la realidad de cualquiera”, dijo a otro medio español.

Su participación en Miss Universo, como era de esperarse, ha generado toda serie de polémicas, entre ellas, la que más ha acaparado los medios fue la que se originó tras unas declaraciones de la Señorita Colombia, Valeria Morales, quien antes de ser elegida como la soberana de la belleza nacional dijo que respetaba pero no compartía la participación de Ángela.

“Miss Universo es para mujeres que nacieron mujeres y creo que para ella también sería una desventaja, entonces por eso hay que respetarla pero no compartirlo”, fueron las palabras que dijo la Señorita Valle en entrevista con Noticias RCN que le valieron para ser calificada de ‘transfóbica’.

Frente a estas declaraciones Miss España le respondió a Valeria y a todas esas personas que creen que ella no debería participar en el certamen de belleza en una entrevista con Don Francisco para Telemundo: “Yo les diría que soy una mujer trans y tengo derecho a estar ahí, entonces que simplemente lo respeten porque las leyes de Miss Universo me admiten, y yo no soy un hombre queriendo ser una mujer, nunca lo fui, yo soy una mujer con una característica diferente y creo que entro en el abanico de la diversidad de lo que es ser mujer”.

Para Ángela que la llamen mujer transexual no es molesto, lo que sí considera un insulto es que la tilden de gay o maricón. “Que me digan gay implica que la persona que me está viendo ve un hombre y eso para mí es un insulto”, expresó.

Desde hace tres años Ángela trabaja con la Fundación Daniela que labora con menores transexuales y busca educar sobre la diversidad tanto a los niños como a las familias.

Por María Camila Torres – La FM