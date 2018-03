La presentadora Laura Acuña protagonizó una polémica pelea con una seguidora de Instagram que utilizó los mensajes directos de la aplicación para insultarla.

La seguidora se refirió al hecho de tener que “verla hasta en la sopa” y le dijo que mejor se fuera a “cuidar a sus chinitos“. (Lee también: Laura Acuña se robó el show en transmisión de los Óscar con tremendo escote)

La presentadora explotó con una fuerte respuesta y no pudo aguantar que se refiriera a su familia y que usara la red social para hablar mal de ella y de sus seres queridos.

Su acalorado mensaje mostró el disgusto que le causó la mujer, a la que llamó “descarada y atrevida“.

“¿Grotesca? ¡¡Grotesca usted!! Viendo perfiles que no le gustan. Pero se tuerce de envidia y odio. ¡Qué mala persona es! ¡Muy! Todo eso que escribe, todo, es el reflejo de la porquería de ser humano que lleva dentro, porque una persona que se atreve a hablar y juzgar a otra que no conoce no es ni inteligente, ni buena. Consiga un psicólogo y vaya, porque usted tiene problemas y graves“, fue parte de su respuesta que generó toda una controversia.

La seguidora no se quedó callada y le respondió con otros fuertes mensajes, en los que entre otras cosas la llama “bruja”. Acá e pueden ver las respuestas.

Laura Acuña discute con una de sus seguidoras pic.twitter.com/rWJ79Nl09M — FarsandulaCriolla (@Farandulee) 6 de marzo de 2018

Laura Acuña compartió el incidente en sus historias de la red social y le mostró a todos sus seguidores la persona con la que protagonizó la pelea.

“Les presento al personaje… Me insulta a mí, a mis hijos, a mis papás, a todo el mundo… y yo solo me pregunto: ¿para qué me sigue? Me manda mensajes directos, etc. Pero le queda bien la corona [de cachos] de su perfil, va con su personalidad”, escribió.