La foto de Daniela Ospina que generó burlas en las redes 

Daniela Ospina siempre cautiva a todos sus seguidores con sus publicaciones, pero esta vez generó todo un debate por cuenta de un retrato que publicó en su cuenta de Instagram.

Muchos resaltaron su belleza, mientras otros solo se fijaron en sus gestos en esta imagen y lo rara que se ve su cara. (Lee también: ¿Daniela Ospina lleva un anillo de compromiso?)

“Siempre linda pero esta cara no refleja glamour o sensualidad si es lo que quieres transmitir”, “le quedó la cara como si tuviera mucho sueño. Aclaro que ella me parece muy linda y es muy linda. Solo que en esta foto no me gusta como le quedó la cara“, son algunos de los comentarios que dejaron en la red.

Sus seguidores aseguran que sus ojos lucen muy apagados y que la abertura de su boca no la hace ver natural.

Que nada nos quite la capacidad de sorprendernos. Una publicación compartida por Dani 👯Salomé (@daniela_ospina5) el 22 de May de 2018 a las 4:00 PDT

Además de generar impresión por esta imagen, la empresaria dio de qué hablar por su reciente reencuentro con James Rodríguez. (También te puede interesar: Daniela Ospina publica foto en lencería y fans de James lo critican por “dejarla ir”)

En una serie de fotografías dejó ver que estuvo con su exesposo y su hija Salomé en la Fundación Hospital De La Misericordia en Bogotá visitando a los niños enfermos del centro médico.

“Siempre lo he dicho y hoy lo reitero: hay más felicidad en compartir que en recibir. Hoy fue un día de lecciones, de amor infinito, de entrega total. Hoy fue un día de aprender, de entender, de ponerse en la piel del otro. Hoy fue un día de transformación“, escribió junto a la galería.