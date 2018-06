La dura revelación de Tuti Vargas sobre su separación con Sebastián Yepes

Daniela ‘Tuti’ Vargas, youtuber y ahora participante de MasterChef Celebrity, decidió confesar lo difícil que ha sido para ella el proceso de separación con el cantante Sebastián Yepes.

La pareja contrajo matrimonio en julio de 2015, sin embargo las cosas entre ellos no funcionaron y en enero de este año decidieron poner punto final a la relación.

La separación afectó a tal punto a ‘Tuti’, que ella decidió ausentarse de su canal de Youtube durante dos meses y medio, y tomarse un tiempo para pasar ese duelo.

“A partir de enero cambió muchísimo mi vida. Me preguntan cómo hice para superar todo tan rápido y quiero decirles que yo también lloro, también tengo un proceso, tengo mis días complicados”, expresó Vargas.

Dice que a raíz de su trabajo que la mantenía ocupada de lunes a sábado, no había tenido el momento de hacer su duelo porque intentaba estar siempre ocupada en algo.

“Quiero mostrarles fotos que me tomé estos cuatro meses, en donde cogía mi celular y me tomaba una foto llorando, que aunque ustedes no vieron en redes porque ante las redes todos tenemos aparentemente una vida perfecta. Cuando llegaba a la casa me entraba una tristeza enorme”, agregó.

“Es normal hay que llorar, yo también siento que he sufrido pero a pesar de eso tenemos que seguir con fuerza hacia adelante”, dijo a sus seguidores.

Actualmente vive sola y aseguró que ha sido un proceso muy bonito. “Yo llegué con un tv y una nevera. Y ya compré todos los muebles, es increíble de donde uno saca fuerza y pude gracias a dios sacar la fortaleza suficiente y seguir construyendo mi vida”.

Manifestó que la separación se dio porque ella perdió la confianza que sentía por Sebastián Yepes. “Decidimos darnos un espacio, se nos murió el perrito días después, y hablamos de nuevo y tomamos la decisión de irnos a vivir solos”.

Por su parte, Sebastián Yepes afirmó en entrevista para Noticias RCN que trató que su separación con Tuti fuera lo “más amistoso y amoroso posible, no pienso que una relación tenga que terminar de otra manera”.

Cuando la periodista Maritza Aristizabal le recuerda que su ex está en MasterChef dijo: “por fin la vi cocinando”. (Vea aquí la entrevista completa)

Finalmente admitió que aún la quiere porque “nunca dejo de querer a la gente”.

Por Camila Torres – RCN Radio