La dura confesión de Avril Lavigne sobre enfermedad que padece

La cantante canadiense de pop rock, Avril Lavigne, anunció su regreso a la música tras cinco años de ausencia. Con una emotiva carta dirigida a sus seguidores y publicada en su página web, la intérprete de éxitos como ‘Complicated’ expresó que su próximo sencillo se llamará ‘Head Above Water’, el cual lanzará el próximo 19 de septiembre como parte de su nuevo disco.

La artista se vio obligada a desaparecer del panorama musical por causa de La enfermedad de Lyme, transmitida por la picadura de las garrapatas. Los síntomas son variados, desde sarpullido hasta fuertes dolores en las articulaciones, los cuales impiden el movimiento normal del cuerpo.

Fue precisamente su lucha contra esta enfermedad la que la impulsó a trabajar en su nuevo álbum, además de inspirar varias de sus canciones.

“Pasé los últimos años muy enferma en mi casa, luchando La enfermedad de Lyme. Esos fueron los peores años de mi vida, dividida entre batallas físicas y emocionales, sin embargo, pude convertir esa lucha en música, lo que me ayudó a sanar y mantenerme con vida… La primera canción que elijo lanzar se llama ‘Head Above Water’. También es el primer tema que escribí desde mi cama durante uno de los momentos más terroríficos de mi vida”, expresó Avril Lavigne en su página oficial.

La cantante aseguró además, que llegó a verse tan enferma que incluso, se había resignado a morir.

“Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba, como si me estuviera ahogando, como si estuviera en un río arrastrada por la corriente. Incapaz de respirar, orando a Dios para que me ayudara a mantener mi cabeza fuera del agua… En un momento mi madre me abrazó y en sus brazos escribí la primera canción que estoy por lanzar, con el ánimo de contar mi historia”.

Para ayudar a crear conciencia sobre La enfermedad de Lyme, Lavigne y su fundación por medio de su página web proporcionan recursos para la prevención del Lyme y recomiendan expertos en el tema.

“Estoy muy orgullosa y agradecida con las personas que me esperaron con paciencia y amor. Ahora tengo un registro muy fuerte, triunfante, poderoso y verdadero. Estoy tan emocionada de regresar con música nueva y de tenerlos en este viaje conmigo”, finalizó la cantante.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital