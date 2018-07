La despachada de Marbelle contra hombre que la ofendió en Twitter

En horas de la madruga este jueves un sismo de 5.2 de magnitud se registró en el país, sacudiendo varias regiones. De acuerdo al boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue en el municipio del departamento del Huila.

Como era de suponer las reacciones de los colombianos en las redes sociales no se hicieron esperar, y algunos aprovecharon el movimiento telúrico para ofender a otras personas. En esta oportunidad contra la cantante Marbelle.

A un tuitero no le importó publicar que la razón del temblor se debió a que la reina ‘tecnocarrilera’ se había caído.

La cantante no soportó el ofensivo comentario y sin dudarlo le respondió con uno peor.

Lo que se cayó fué el consolador de tu madre … por eso el temblor https://t.co/sJbofENrq7 — MARBELLE (@Marbelle30) 19 de julio de 2018

Los seguidores de Marbelle la defendieron y aplaudieron su respuesta, alentándola a no hacer caso a ese tipo de críticas. “Cálmate Marbelle, no dejes que arruinen tu día. Esa energía hay que ocuparla en cosas importantes”, “Ya quisiera yo qué se me cayera Marbelle de la cama“, “Qué cachetada, buena esa Marbelle, para que sea serio”, “Dios te bendiga, pero no caigas en el juego de tanto troglodita, frustrado y resentido que hay por ahí. Un abrazo”.

No es la primera vez que la también presentadora arremete contras aquellos que la insulta, como hace unos meses cuando otro tuitero la calificó de “liendra saltarina” y la invitó a que se fijara más en sus outfits y no se dedicara a desestimar el talento de otros famosos.

Esto la enfureció y lanzó fuertes comentarios hacia él, lo que por supuesto desató una polémica en redes sociales debido a las expresiones subidas de tono.

Por Yurby Calderón – Sistema Integrado Digital