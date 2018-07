La candente sesión de fotos de Kylie Jenner y Travis Scott para GQ 

Kylie Jenner y su novio Travis Scott iniciaron su relación hace un año y medio, pero solo hasta ahora decidieron aparecer juntos en un medio de comunicación.

La pareja posa por primera vez para una portada, específicamente la de agosto de la revista GQ, medio con el que hablaron abiertamente de su noviazgo.

La fotógrafa Paola Kudacki fue la encargada de retratar a la pareja en varias fotografías en las que posan sensualmente y que dejan ver que están más felices que nunca.

Kylie y Travis hablaron con el medio sobre el hecho de mantener su relación en un segundo plano, incluso luego del nacimiento de su primera hija, y lo más lejos posible de los medios.

“Sé que a Travis no le gusta ser el centro de atención… Por eso siempre nos hemos mantenido como pareja lejos de la opinión pública. De hecho, si él tiene que acudir a un evento nunca le acompaño. Prefiero que él haga en solitario lo que tenga que hacer“, explicó Kylie a GQ.

Lejos de los rumores de una posible ruptura, la pareja ha decidido mantener su relación en la privacidad por este motivo. De hecho, también han optado por mantener a su bebé Stormi lejos de los medios y las redes sociales de donde borraron todas las fotografías que habían compartido de ella.

La empresaria, que hace unos días fue nombrada como la multimillonaria más joven del mundo por la revista Forbes, se refirió también a la supuesta ‘maldición de las Kardashians’, que dice que los hombres que se involucran sentimentalmente con alguna de ellas terminan afectados en algún aspecto de sus vidas.

“No creo que sea ninguna maldición. Simplemente nosotras estamos preparadas para este nivel de fama y la mayoría de nuestras parejas no. Y claro, es difícil volar así de cerca del sol. Y no solo nuestras parejas. También ocurre con amigos, con gente que no sabe cómo manejar esta locura y les afecta. Porque sí, hay un montón de personas ahí fuera que nos aman, pero también otro montón que no les gustamos nada“, aseguró Kylie.

Al respecto, Travis Scott expresó que no cree en nada de eso. “Ni siquiera estoy mirando a los hijos de puta. “No estoy mirando mierda. Kylie realmente me quiere por lo que soy… Estoy en mi propia isla. Así que ven al mundo de Astro. No me interesa nada de la otra mierda. No me involucro. Estoy Aquí. Kylie es diferente”.

Aprovechando la fama que tiene la pareja en las redes sociales, GQ publicó un video en el que Kylie pone a prueba a Travis. Con ‘The Kylie Quiz’, la empresaria indaga qué tan bien la conoce su novio.

