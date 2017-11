La caída de una modelo en pleno desfile y más del Victoria’s Secret Fashion Show

La tradicional pasarela de la marca de lencería, Victoria’s Secret, estuvo marcada por mucho color y algunos contratiempos que llamaron la atención en redes.

Uno de ellos fue la caída de la asiática, Ming Xi, quien se resbaló en medio de la pasarela y recibió ayuda de otra de las modelos que desfilaba cerca de ella.

Poor Xi Meng Yao took a fall onstage 😭😭 Baby girl got back up and gave a gorgeous pose though (topic currently trending too), hoping they don’t cut her out ♥️#奚梦瑶 #ximengyao #mingxi pic.twitter.com/VHQ2Heik1w

— c-drama tweets (@dramapotatoe) 20 de noviembre de 2017