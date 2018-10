La atrevida foto de Kim Kardashian de la que todos están hablando

Kim Kardashian es una de las celebridades más polémicas y mediáticas, y sabe muy bien cómo llamar la atención de sus seguidores y de los medios.

Recientemente, la empresaria sorprendió de nuevo a sus fanáticos con una atrevida fotografía en la que deja ver sus senos solo cubiertos con pezoneras.

La marca Chanel fue la escogida por la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ para cubrir sus senos.

La foto ya tiene más de dos millones de ‘Me Gusta’ y más de 34 mil comentarios de los seguidores de la empresaria.

Ver esta publicación en Instagram Monday Mood 😂🤪 Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 de Oct de 2018 a las 10:04 PDT

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian comparte en sus redes sociales fotos ligera de ropa. Ya en varias oportunidades ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con fotos subidas de tono e incluso algunos desnudos con los que ha desafiado la censura en Instagram.

Aunque las fotos de su figura y sus atributos son las que más se ven en sus redes sociales, en las últimas semanas Kim Kardashian ha aprovechado para compartir imágenes de sus hijos Saint, Chicago y North West, que debutó como modelo en su primera pasarela.

Ver esta publicación en Instagram Work it THRILLA Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 1 de Oct de 2018 a las 9:08 PDT

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega