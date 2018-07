La apuesta que tendrá que pagar el Tino Asprilla tras derrota de Colombia ante Inglaterra

Sin duda alguna la clasificación de la Selección Colombia a octavos de final del Mundial de Rusia puso a soñar a miles de hinchas colombianos, entre ellos Faustino el ‘Tino’ Asprilla quien no tuvo reparos en lanzar un desafío para su excompañero en el Newcastle United, el exfutbolista inglés Alan Shearer.

El ‘Tino’ Asprilla aseguró que en el caso de que Inglaterra le ganara a Colombia él mismo iría a la casa de Shearer, en Newcastle, y le prepararía una parrillada. En el caso de que la Selección Colombia obtuviera el triunfo, Shearer debería viajar hasta la finca del Tino, en Tuluá, para cocinarle un asado.

If Colombia Wins you come to Colombia and cook barbecue with me, if England wins i will do the same in New Castle. ¿Are you in? https://t.co/BqGFsPYDZB

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 29 de junio de 2018