Kylie Jenner reveló cómo quedó su cuerpo tras dar a luz

Tras un misterioso embarazo, el pasado 4 de febrero la joven empresaria Kylie Jenner informó que días atrás había dado a luz a su primera hija.

“Lo siento por mantenerlos en la oscuridad con todas las conjeturas. Entiendo que están acostumbrados a que sea yo quien les cuente todas mis aventuras. Mi embarazo fue una que decidí no hacer ante todo el mundo”, así se disculpó la pequeña de las Kardashian por todos los meses de incertidumbre ante sus fans.

A las pocas semanas, Jenner ya mostraba la carita de su hija llamada Stormi.

Cute picture 😍😍 @kyliejenner Una publicación compartida por Stormi Webster (@stormi.clips) el 6 de Jul de 2018 a las 2:51 PDT

Además de su reservado estado de gravidez, lo que también sorprendió a sus seguidores fue lo rápido que recuperó su figura. Sin embargo, Kylie asegura que que ha tenido problemas con las inseguridades posteriores al bebé.

La madre de 20 años, realizó un live en sus redes sociales con la intensión de responder las preguntas de sus fanáticos junto a su mejor amiga Jordy. Jenner aprovechó para confesar cómo se ha sentido después del parto y cómo luce realmente su cuerpo.

“Mis pechos son tres veces más grandes, lo que me molesta. Las tengo llenas de estrías. Mi estómago no es igual, mi cintura no es igual, mi trasero es más grande , mis muslos son más grandes. Y, sinceramente, descubro que tengo que cambiar mi estilo un poco porque nada en mi armario de antes me queda”, agregó Kylie.

“Sé que puedo tener un cuerpo súper en forma. Quiero hacer esto. Quiero sentirme bien “.

Ver su cuerpo pasar por cambios a su edad fue “física, mental y emocionalmente un desafío”. Pero también descubrió que era una “cosa bella”.

“Fue un gran embarazo y parto. Y estoy muy feliz. Habría hecho lo mismo otra vez”, añadió.

Por Yurby Calderón – RCN Radio