Kourtney Kardashian y las sensuales fotos de sus vacaciones en Italia 

La mayor de la familia Kardashian, Kourtney Kardashian, está disfrutando sus vacaciones en el continente europeo muy bien acompañada.

La empresaria ha pasado por las playas y lugares emblemáticos de Roma, Capri, Positano y recientemente Portofino, junto a su novio, el modelo Younes Bendjima, con quien aparece en varias imágenes que ha compartido con todos sus seguidores en las redes sociales.

Parte de sus vacaciones han quedado retratadas en sensuales imágenes publicadas por la estrella en su cuenta de Instagram, en la que ya tiene más de 64 millones de seguidores.

En varias imágenes, Kourtney Kardashian deja ver su espectacular figura en vestido de baño o en atuendos perfectos para la temporada de verano.

En otras, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians‘ se deja ver muy feliz con su actual pareja, de 24 años.

Kourtney Kardashian y Younes Bendjima mantienen una relación desde hace cerca de un año, luego de que Kourtney mantuviera un tormentoso matrimonio con Scott Disick.

Parece que por fin la estrella del clan Kardashian ha conseguido un equilibrio en su vida sentimental y llevar con tranquilidad su vida familiar con su joven novio y sus hijos Mason, Penelope y Reign, fruto de su relación con Disick.

En la actualidad, Scott Disick mantiene un romance con Sofia Richie, hija del famoso cantante Lionel Richie. Su noviazgo ha sido muy polémico, no solo por la relación que él tuvo anteriormente, sino también por la diferencia de edad entre Scott, de 35 años, y Sofia, de 19.