Kim Kardashian es centro de burlas por retocar esta imagen con Photoshop 

Kim Kardashian no se escapa de la polémica y sigue siendo el centro de atención en las redes sociales.

Esta vez la controversia corrió por cuenta de una fotografía en la que aparece junto a un carro, aunque con un curioso detalle que todos sus seguidores notaron. (Lee también: ¡Kim Kardashian desafía a Instagram comiendo y posando desnuda!)

En la imagen quedó en evidencia que usó Photoshop para arreglar algunas partes de su cuerpo. Sin embargo, muchos dicen que se le fue la mano pues también adelgazó un automóvil que se encontraba detrás de ella.

Esta es la foto que compartió Kim Kardashian en Instagram, a la que le deshabilitó los comentarios.

Las diferencias frente a la foto original quedaron expuestas en un artículo del Daily Mail, que le está dando la vuelta a las redes y que muchos usuarios están citando.

Kim Kardashian redujo su cintura y modificó otros detalles de la foto, con lo que generó burlas y muchas críticas.

‘Is that a spaceship?’ Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFL pic.twitter.com/xXmgcxrRp9 — Jhon Richard Lee (@thejhonlee) March 25, 2018

La estrella de ‘Keeping up with the Kardashians‘ es constantemente el centro de atención en la red, sobre todo por sus provocativas fotos y desnudos.

Hace unas semanas desafió la censura en la red social con varias fotografías en las que muestra sus senos y su cuerpo con una diminuta tanga.