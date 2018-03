¡Kim Kardashian desafía a Instagram comiendo y posando desnuda!

Es claro que ganar ‘likes’ a través de las redes sociales no es fácil, hay que ser persistente, constante y además tener un estilo único que haga que tus seguidores crezcan y se vuelvan locos cada vez que publicas algo para ellos.

Estudios han demostrado que actualmente las fotos que más se viralizan en redes y consiguen mayor numero de likes son las fotos artísticas de comida y chicas sensuales posando ‘con poca ropa’, pues siguiendo estas dos tendencias, muchas personas han alcanzado cifras abismales de seguidores sin ser famosos o reconocidos en el mundo ‘normal’.

Esta vez, Kim Kardashian nos ha sorprendido con una foto en donde aplica estas dos teorías y tal es el impacto que su foto tiene más de 2 millones y medio de likes en pocos días. En la foto se puede ver a Kim comiendo fideos y estando completamente desnuda y haciendo la típica pose de ‘hago que no me doy cuenta que me la están tomando’ y ¡Bam! un éxito su post en Instagram.

🍜 nudels Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el Mar 6, 2018 at 9:31 PST

No sabemos si se trata de alguna foto promocional, o si pronto representara alguna marca de comidas, lo claro es que cada vez reta más a Instagram subiendo fotos con poca ropa, creando conmoción en las redes y por supuesto a los amantes a sus curvas.