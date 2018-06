Khloé Kardashian responde a los que la critican por seguir con Tristan Thompson 

Hace unos meses se reveló un video en el que aparecía Tristan Thompson, novio de Khloé kardashian, besando a otra mujer.

Por cuenta de este video en el que se hacía evidente su infidelidad, se generó toda una polémica, pues para ese entonces la estrella de la familia Kardashian estaba a punto de dar a luz a su primer hijo.

Aunque fue todo un escándalo y muchos de los seguidores de la empresaria pensaron que dejaría a Thompson por su engaño, Khloé decidió seguir su relación con él.

La estrella del programa ‘Revenge body with Khloé Kardashian’ ha tenido que soportar desde entonces cientos de mensajes, entre esos de críticas de algunos que aseguran que debió alejarse de él. (Lee también: Khloé Kardashian presume su abdomen después de dar a luz)

Recientemente, una de sus fanáticas le escribió un mensaje al respecto en Twitter, que Khloé no pudo dejar pasar.

“Amo, adoro y apoyo a @kloekardashian, pero estoy tan decepcionada de que se haya quedado con la basura de Tristan. Ella predica sobre las mujeres que saben valorarse y cuándo alejarse, pero cuando es su momento de caminar, ella es una hipócrita“, le dijo la usuaria de la red social.

De inmediato, la hija de Kris Jenner le respondió: “No exactamente Reina Persa, no tienes conocimiento de lo que sucede en nuestra casa o la enorme reconstrucción que esto lleva, incluso convivir. Estoy orgullosa de mi fortaleza. Agradezco tu opinión y espero que mantengas esa misma opinión para todos aquellos que han pasado por estas situaciones“.

— Khloé (@khloekardashian) 25 de junio de 2018