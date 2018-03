¿Kendall Jenner es lesbiana? Esto fue lo que respondió

La supermodelo Kendall Jenner se refirió a los recientes rumores que aseguran que no le gustan los hombres o incluso que es bisexual.

En entrevista para Vogue, la joven de la familia Kardashian aseguró que las especulaciones pueden deberse a que mantiene un perfil muy bajo con respecto a sus relaciones sentimentales. (Lee también: El diminuto vestido de Kendall Jenner que puso a hablar a todos en los Óscar)

“Creo que esto es porque no soy como mis otras hermanas, quienes dicen, ‘¡Aquí estoy con mi novio!’. Así que pasó por un momento porque nunca me han visto con un chico. Siempre me esfuerzo por ser discreta con los hombres, y me escabullo todo el tiempo. No quieres parecer una loca“, dijo a la revista de la que es portada de la edición de abril.

Kendall Jenner dejó claro que no es lesbiana o bisexual, que no tiene nada que esconder y que tampoco escondería algo como esto.

“No creo tener un solo hueso gay o bisexual en mi cuerpo, ¡pero no lo sé! ¿Quién sabe? Estoy abierta a la experiencia —no estoy en contra ni nada que ver— pero nunca antes he estado ahí. También sé que tengo una especie de… energía de hombre? Pero no quiero decir eso mal porque no soy transgénero o algo así. Pero tengo una energía fuerte. Me muevo diferente“, explicó.

Los rumores sobre su orientación sexual han sido constantes, pero también se ha especulado sobre su relación con el jugador de baloncesto Blake Griffin. Aunque Kendall no confirma nada sobre él, los han visto cenando juntos en varias ocasiones y varios medios especializados aseguran que están saliendo.