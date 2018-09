Kanye West quiere postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2024

Kanye West ha dado de qué hablar recientemente más por sus polémicas declaraciones en torno a cualquier tema que por su música. En lo que va del año se le ha criticado por afirmar que la esclavitud es una opción y también por expresar que se acostaría con las hermanas de su esposa Kim Kardashian. Además, mucha gente no está contenta con su simpatía por Donald Trump.

Ahora, afirma que le gustaría postularse a la presidencia de los Estados Unidos en 2024. Es de recordar que durante la gala de los MTV Video Music Awards del año 2015, el rapero ya había expresado que se postularía a la presidencia de su país en 2020, tal parece que sus planes de llegar a la Casa Blanca se han aplazado, sin embargo, continúa con su sueño en pie, como se dice popularmente va “lento, pero seguro”.

Estas últimas declaraciones se dieron en el marco de una entrevista con la emisora de radio Powe 92 en Chicago. Al ser interrogado al respecto, Kanye West comentó: “cuando me decida, ocurrirá. No será sólo un intento… Podría ocurrir al cien por cien en 2024”, reseña Infobae.

Actualmente el rapero promociona su último trabajo discográfico titulado ‘Ye’, el cual fue lanzado el pasado mes de junio. Nuevamente generó polémica por una de sus canciones cuya letra lo hizo discutir con Kim Kardashian.

El tema llamado ‘Wouldn’t Leave’, de acuerdo a Kim Kardashian habla de cosas demasiado íntimas, de las cuales ella no quería que el público se enterara.

“No siento que ella sea lo suficientemente mía, Dios siento que no podría hacerte enojar”, empieza la canción. Más adelante la letra hace referencia a un ‘tuit’ publicado por Kanye en el que decía que “los 400 años de esclavitud” de la comunidad afroamericana le parecían más fruto de una “elección” que de una imposición.

De este modo el tema continúa: “Dije -La esclavitud es una elección- Dijeron: -¿Cómo? -Imagínate si me atraparan en un día salvaje. Ahora estoy recibiendo cincuenta llamadas y mi esposa llama, grita, dice que vamos a perderlo todo. Tuve que calmarla porque no podía respirar. Le dije que podía dejarme ahora, pero que no se iría”.

En entrevista con Entertainment Tonight , la modelo y empresaria expresó al respecto: “¿Que si lloré por eso? ¿Que si peleamos? Sí. Esas no son las cosas que ponemos en redes sociales. No voy a poner en Twitter este tipo de experiencias, hemos tenido nuestros momentos y uno de esos fue cuando me dijo que sacaría esta canción a último minuto”.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital