Kanye West le declaró su ‘amor’ a Trump y enfureció a muchos de sus seguidores 

La superestrella del rap Kanye West, conocido por su conservadurismo, redobló su apoyo al presidente Donald Trump, al tuitear su “amor” por el presidente e insinuar sus propias ambiciones políticas.

Después de una semana, el maestro de llamar la atención regresó a Twitter, su plataforma favorita, y la de Trump, una año después de desaparecer de la esfera pública tras cancelar una gira para tratarse de una crisis mental.

En una serie de tuits punzantes, muy al estilo de Trump, el rapero y diseñador de 40 años, esposo de Kim Kardashian, anunció la publicación de dos nuevos álbumes, alardeó del ritmo de ventas de su línea de calzado y mostró su admiración por la conservadora conductora de televisión Candace Owen.

Después de haber recibido fuertes críticas en la red por su inclinación política, West tuiteó: “No tienes que estar de acuerdo con Trump, pero la multitud no puede evitar que lo ame“.

“Ambos somos energía de dragón. Es mi hermano. Quiero a todo el mundo. No estoy de acuerdo con nada de lo que hace nadie. Eso es lo que nos hace individuales. Y tenemos el derecho de pensar independientemente”.

You don’t have to agree with trump but the mob can’t make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don’t agree with everything anyone does. That’s what makes us individuals. And we have the right to independent thought.

— KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018