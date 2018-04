Justin Bieber le rompió el celular a un fan que le pidió una foto

Un joven argentino sufrió un desplante por parte del artista canadiense Justin Bieber mientras intentaba tomarse una foto con él.

Por medio de su perfil de Facebook, Mauro Leonel relató el momento en el que el cantante le lanzó su celular al piso y tuvo una mala actitud.

“Me acerque a él y le regalé la camiseta de Argentina que tiene él en la mano por lo cual ni siquiera gracias me dijo. Luego cuando se estaba yendo me acerqué y le pregunte si podía sacarme una foto con él, que era para mi hermana, pero no recibí una respuesta, solo me ignoró. Entonces solo me acerqué más y le dije Justin una foto para mi hermana que es fan tuyo y él reaccionó así“, cuenta el joven rosarino en su post en la red social en la que se puede ver un video del momento.

Mauro Leonel explicó, además, que el artista tuvo la intención de devolverle la camiseta, pero finalmente no lo hizo.

“Cuando agarro mi teléfono le digo: ey, ¿qué haces? Te di un regalo… y me dice: I know, do you want it back? (lo sé, ¿lo quieres de vuelta?) como diciendo qué me importa tu regalo de mierda“, expresa el joven.

Según asegura Infobae, desde el entorno del cantante dijeron que lo que le molestó fue que el argentino haya invadido su espacio y lo haya abrazado de repente.

Sin embargo, el joven había señalado en su mensaje que nunca fue irrespetuoso. “Todos opinan y dicen que yo me acerqué a él sin avisar e invadiéndolo y que fui irrespetuoso. Los que me conocen saben de dónde vengo y quién soy, solo me acerqué para poder tener una foto con él, su reacción no tiene justificación porque yo también pude haber reaccionado pero no lo hice, hay otras maneras de evitar y negarse“, escribió.

Muchos de los fanáticos del artista lo defienden, teniendo en cuenta que Justin Bieber ya había expresado en varias ocasiones que no quiere tomarse fotos con sus fans.

Este es el mensaje que publicó el joven, en el que también se pueden ver varias fotos del momento y del daño que sufrió su celular.