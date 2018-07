‘Juego de Tronos’ lidera las nominaciones a los Emmy

“Game of Thrones”, la serie que ha ganado más premios en la historia de los Emmy, partirá como favorita en la 70 edición de los galardones más importantes de la industria televisiva al lograr hoy 22 candidaturas.

La Academia de la Televisión anunció hoy, en un acto en Los Ángeles, los candidatos para los Emmy de este año, que se celebrarán el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de la ciudad californiana.

Por detrás de “Game of Thrones” se situaron las series “Westworld” y “The Handmaid’s Tale”, con 21 y 20 candidaturas, respectivamente.

“Game of Thrones”, que con 38 premios Emmy es la serie más galardonada en la historia de estos reconocimientos, luchará por el Emmy a la mejor serie dramática frente a “The Americans”, “The Crown”, “The Handmaid’s Tale”, “Stranger Things”, “This is Us” y “Westworld”.

En el apartado de mejor comedia se verán las caras “Atlanta”, “Barry”, “black-ish”, “Curb Your Enthusiasm”, “GLOW”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Silicon Valley” y “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

Por otro lado, el Emmy a la mejor serie limitada se decidirá entre “The Alienist”, “American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace”, “Genius: Picasso”, “Godless” y “Patrick Melrose”.

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) tratará de repetir su victoria como mejor actriz dramática del año pasado frente a las también nominadas Claire Foy (“The Crown”), Tatiana Maslany (“Orphan Black”), Sandra Oh (“Killing Eve”), Keri Russell (“The Americans”) y Evan Rachel Wood (“Westworld”).

Y Sterling K. Brown (“This is Us”) buscará ganar su segundo Emmy consecutivo al mejor actor dramático en una categoría en la que figuran además como aspirantes Jason Bateman (“Ozark”), Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por “Westworld”), Matthew Ryhs (“The Americans”) y Milo Ventimiglia (“This is Us”).

El Emmy a la mejor actriz cómica se lo disputarán Pamela Adlon (“Better Things”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Allison Janney (“Mom”), Issa Rae (“Insecure”), Tracee Ellis Ross (“black-ish”) y Lily Tomlin (“Grace and Frankie”).

Y Donald Glover (“Atlanta”) podría repetir su victoria como mejor actor cómico si se impusiera en este apartado a Anthony Anderson (“black-ish”), Ted Danson (“The Good Place”), Larry David (“Curb Your Enthusiasm”), Bill Hader (“Barry”) y William H. Macy (“Shameless”).

