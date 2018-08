Juan Sebastián Caicedo le pidió matrimonio a Carmen Villalobos

¡Al fin! Una de las parejas más estables de la farándula colombiana decidió comprometerse en matrimonio. Se trata de los actores colombianos Carmen Villalobos y Juan Sebastián Caicedo, quienes llevan una relación de 10 años.

El actor se encuentra participando en el reality Exatlón Estados Unidos y tuvo la oportunidad de realizar una llamada a su novia para hablar con ella. Carmen se sorprendió con la llamada y terminó llorando, sin embargo no se imaginaba que la llamada no era únicamente para saludarla y decirle que la extrañaba.

Tras hablar varios segundos, Juan Sebastián Caicedo le lanzó la noticia:

Juan Sebastián: Amor, quiero casarme contigo, te estoy pidiendo oficialmente que si quieres casarte conmigo.

Carmen: No lo puedo creer, ¿en serio?

Juan Sebastián: sí, en serio.

Carmen: Ay voy a llorar más, ¡sí me quiero casar contigo! no puedo creer que me lo hayas dicho hasta el conductor está aplaudiendo.

La actriz no podía creer aún que su novio le estuviera pidiendo matrimonio y le preguntó varias veces, ¿es en serio?. JuanSe, también con sus ojos aguados le repitió: “es en serio, yo no me quiero volver a distanciar de ti ni por trabajo ni por nada y quiero que sigamos construyendo la vida que llevamos estos 10 años, en un nuevo paso con la bendición de Dios y que nuestra vida siga siendo cada día más bonita, como la hemos llevado”.

A través de sus redes sociales, Carmen Villalobos publicó el video de la llamada sorpresiva que le hizo JuanSe tras un mes de no poder hablarse porque él se encuentra participando en el reality.

“Hacía un mes no nos hablábamos, nos dijimos de todo. Pero quiero compartirles a todos ustedes que son parte importante de nuestras vidas, que estoy muy feliz y emocionada . Aquí seguiré apoyándote babycito y esperándote mas que enamorada para vivir este momento frente a frente como siempre lo soñamos. ¡Te amo con el alma! Eres mi vida entera”, escribió Carmen en Instagram.

Por María Camila Torres – RCN Radio