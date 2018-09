Jota Mario confirma que regresará a la televisión colombiana

Semanas atrás, los televidentes del Canal RCN recibieron la noticia de que el famoso presentador Jota Mario Valencia se retiraba del icónico programa matutino ‘Muy Buenos Días’, sin embargo, el colombiano en las últimas horas dio pistas sobre un nuevo proyecto en el que está trabajando.

El pasado 7 de septiembre fue la última emisión del programa que consolidó a Jota Mario como uno de los mejores presentadores del país, pues desde ese día Valencia empezó a estar muy activo a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, en la que dio indicios de uno de sus nuevos proyectos, un canal de Youtube.

Y es que a pesar de los cientos de rumores que tomaron fuerza sobre la retirada de Valencia de las pantallas, el mismo presentador confirmó que vuelve a la televisión.

“No te preocupes. Muy pronto estaré de regreso en la televisión. No puedo adelantar mucho, pero ten la certeza de que se está cumpliendo al pie de la letra lo que han dicho tantos medios: se cierra una puerta y Dios abre miles” escribió Jota Mario a través de su cuenta en Instagram.

El comentario lo realizó a raíz de un mensaje que le escribió una de sus seguidoras en el que indicaba que lo extrañaba mucho.

“Te extraño, me parece injusto que no estén en la tv. Nada es igual sin ti”, afirmó una usuaria.

Jota Mario estuvo al frente de ‘Muy buenos días’ desde que el programa salió por primera vez al aire en el año 2002. Por eso su despedida conmovió a cientos de televidentes que madrugaron durante más de 15 años con el periodista.

“No tengo plan B, no he pensado retirarme de los medios de comunicación y espero regresar pronto y que se tengan que arrepentir los que han dicho cosas tan ‘bonitas’ de mí y que hablan de mí como si me conocieran”, afirmó Valencia en medio de la despedida del programa.

Asimismo, el periodista agradeció a los televidentes por su apoyo y terminó su mensaje con su icónica frase: ¡Cojan oficio!

“Debo haberme equivocado muchas veces, les pido a todos que me perdonen mis tonterías así como yo perdono a quienes hablan sin sentido“. Y puntualizó: “Para mí todo fue positivo y nos vemos hasta que Dios quiera, por siempre y hasta siempre, ¡Cojan oficio!”.

Por Karen Ortiz – Sistema Integrado Digital