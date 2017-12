John Mayer se recupera tras una cirugía de emergencia

El reconocido guitarrista de la banda Dead & Company, John Mayer, fue trasladado a un hospital para recibir cirugía urgente como tratamiento a una apendicitis y ya está en proceso de recuperación, informó la banda en su cuenta de Twitter.

“…John Mayer fue admitido en el hospital para una apendicectomía de emergencia”, afirmaron en su cuenta de la red social sobre el guitarrista, que ya se recupera, según aseguró un representante a la cadena CNN.

Early this morning, Tuesday, December 5th, John Mayer was admitted into the hospital for emergency appendectomy forcing the Dead & Company December 5th concert in New Orleans to be postponed.

— Dead & Company (@deadandcompany) December 5, 2017