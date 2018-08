Johanna Fadul se despachó contra mujeres que acosan a su esposo en las redes

Johanna Fadul y Juan Sebastián Quintero son dos artistas colombianos que han logrado conquistar a cientos de seguidores en redes sociales debido a las diferentes muestras de cariño que comparten en su relación. Con fotos, videos y mensajes, estos dos personajes se convirtieron en una de las parejas nacionales más famosas actualmente en las plataformas digitales.

No obstante, para nadie es un secreto que este tipo de medios les permite a las celebridades compartir mucho más cerca a sus fanáticos y seguidores, quienes están al tanto de proyectos, actividades y pasos que dan en su vida diaria.

Pero precisamente estas herramientas han llegado a ocasionar problemas con algunos famosos, pues todo tipo de usuarios intenta acercarse a ellos de alguna forma, hasta el punto de acosar y molestar con temas mucho más personales.

En esta ocasión, Fadul se ha pronunciado al respecto de esta situación, ya que parece que diferentes mujeres en redes sociales han buscado la forma de llamar la atención de ‘Juanse’ Quintero a través de fotografías subidas de tono.

En su cuenta personal de Instagram, la actriz compartió una serie de videos en sus historias donde se enfocó en algo que la estaba incomodando bastante y era el tipo de contenido que algunas internautas le enviaban a su esposo con fines personales.

Por tal motivo decidió hablar claro y directo, y dedicarles unas palabras pidiendo respeto para su relación y más aún para su esposo, quien se dedicaba a trabajar también en estas plataformas.

“Hola mi gente linda, ¿cómo van?. Oigan, yo no sé qué le pasa a las viejas, bueno no son todas pero sí muchas. Es que no se dan cuenta que Juan Sebastián Quintero, mi esposo, es un hombre casado hace casi cinco años”, sostuvo Fadul en los clips a blanco y negro que publicó.

“No entiendo cómo pueden haber viejas que saben que es un hombre casado, se le empeloten y aún más cuando lo único que él está haciendo es trabajar y cumplir con lo que tiene que hacer”, dijo la artista en otro video.

Luego, en medio de su conversación virtual con sus seguidores, Johanna Fadul aseguró que no revelaba el nombre de aquella persona porque no se la quería “tirar”, pero luego afirmó que si lo haría a través de su canal de YouTube.

“Esto lo voy hacer viral, así que mañana por nuestro canal de YouTube a las 5:00 pm les voy a contar toda la historia, mucha $#&%”, añadió la intérprete para finalizar sus declaraciones.

Por su parte, Juan Sebastián Quintero no ha hablado del tema, ni ha compartido algún contenido relacionado directamente con lo que habla su esposa.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital