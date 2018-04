Johanna Fadul revela cuáles son sus posiciones sexuales favoritas 

La actriz Johanna Fadul y su esposo JuanSe Quintero se estrenaron como Youtubers con un video muy picante.

En su primer contenido en la plataforma, las estrellas colombianas se atrevieron a responder algunas preguntas de sus seguidores sobre su vida personal y profesional.

Varias fueron las preguntas que les hicieron, entre esas ¿cómo dividen sus gastos?, ¿cómo afrontaron la pérdida de sus bebés? y si les gustaría actuar juntos en alguna producción.

Pero sin duda las preguntas más picantes estuvieron relacionadas con su vida sexual. (Lee también: Johanna Fadul solo usa medias de malla en este sensual desnudo)

En una de ellas revelaron que JuanSe perdió la virginidad a los 16 años, mientras Johanna a los 19 años, y en otra revelaron sus posiciones sexuales favoritas.

“¿Qué posición les gusta?” fue la pregunta que les hizo uno de sus seguidores, a lo que JuanSe dijo: “La del exorcista, la vaca desnucada… y todas las clásicas. El salto del tigre lo practicamos bastante… hasta que quedamos embarazados, entonces el salto del tigre no es recomendable bajo ninguna circunstancia“.

Johanna solo complementó diciendo que “en cuatro es chévere” y contó algunos detalles de su vida sexual con su esposo.

“Me encanta estar arriba y tener el control porque él empieza ‘espera, espera, para, para, para, quieta, quieta… no te muevas, no te muevas’, entonces yo soy maldadosa y me sigo moviendo“, contó en el video.

Este es el video completo que publicaron en su nuevo canal de YouTube, en el que ya tienen más de 46.000 suscriptores.