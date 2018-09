Johanna Fadul aclaró rumores sobre supuesto embarazo

Johanna Fadul ha estado en el centro de varias noticias a raíz de distintas publicaciones que realiza en redes sociales referentes a su vida personal. La actriz se ha destacado por su belleza y por la relación sentimental que lleva con Juan Sebastián Quintero desde hace cinco años.

No obstante, al igual que otras celebridades, Fadul es protagonista de rumores y especulaciones que giran en torno a su vida íntima y a su estado personal. En esta ocasión, usuarios en redes sociales han hablado acerca de un posible embarazo de la artista.

Todo comenzó después de que una prima de Johanna Fadul realizará un comentario en una fotografía, en el cual preguntaba si venía en camino la hermana de las gemelas que fallecieron años atrás.

Frente a este mensaje, cientos de personas empezaron a preguntar y cuestionar si la artista se encontraba en un estado de gestación y si lo estaba llevando a escondidas de los medios.

Por este motivo, Johanna Fadul utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación y poner fin a los comentarios intrigantes de algunas personas que estaban generando muchos más rumores referentes al tema.

“Mis amores, no estoy embarazada… lean lo que escribo cuando publico una foto. Para los que no saben, hace casi tres años con mi esposo Juan Sebastián Quintero perdimos nuestras hijas que eran gemelitas #AntonellaYAnabella. No tenemos hijos aquí, pero sí dos ángeles en el cielo”, escribió la actriz en una fotografía de fondo negro en sus historias de Instagram.

Es importante destacar que la colombiana estuvo compartiendo días atrás videos y fotografías de sus rutinas de ejercicio, las cuales una mujer en estado de embarazo no podría realizar.

Ante el comentario de la prima de Fadul, la actriz respondió que tenía sorpresas respecto al tema, por lo cual abrió una gran puerta a distintas especulaciones de un nuevo bebé. Johanna ya había publicado una imagen recordando los días de su embarazo.

Por ahora la pareja de artistas no tiene hijos en camino y se encuentran enfocados en diferentes proyectos.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital