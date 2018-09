JLo y sus invitadas especiales causaron revuelo en concierto en Las Vegas

La cantante Jennifer Lopez dio este fin de semana uno de los últimos shows de su residencia en Las Vegas, llamada ‘All I Have’, que finaliza oficialmente el próximo 29 de septiembre.

Sus seguidores, como siempre, enloquecieron con su presentación, pero también lo hicieron algunas famosas que fueron invitadas por ‘la diva del Bronx’.

Una de las invitadas especiales fue la actriz colombiana Sofía Vergara, que no pudo ocultar su emoción por estar en el concierto de Jennifer Lopez. Con varias publicaciones en su cuenta de Instagram, la estrella de ‘Modern Family’ le agradeció a JLo.

Lee también: Jennifer Lopez subió la temperatura con reveladora foto en ropa deportiva

Ver esta publicación en Instagram @phvegas @jlo💃🏻💃🏻🎉 Una publicación compartida por Sofia Vergara (@sofiavergara) el 22 de Sep de 2018 a las 10:24 PDT

En una foto compartida por Jennifer Lopez quedó grabado el encuentro con otras de sus invitadas especiales, entre las que están Dua Lipa, Jessica Alba y Becky G.

“Divertida noche con estas bellezas”, escribió junto a la imagen que causó revuelo en Instagram.

Una de las invitadas más emocionadas con el concierto de Jennifer Lopez fue la cantante estadounidense Selena Gomez.

En una historia de Instagram quedó en evidencia su gran fanatismo y lo mucho que disfrutó la presentación de la intérprete de ‘El Anillo’.

De hecho, Gomez compartió en la red social un mensaje muy inspirador sobre Jennifer Lopez y lo mucho que significa para ella.

“JLo, tú eres la definición de una triple amenaza. Gracias por inspirarnos a las artistas femeninas. Estuviste absolutamente increíble esta noche. No quise molestar mientras tenías un momento. Mi vuelo sale ahora, de lo contrario me hubiera quedado. Lo siento mucho. Quise decirte lo mucho que me inspiraste esta noche. Nunca me había sentido tan libre en toda mi vida. Gracias. Solo quise decirte lo increíble que Dios piensa que eres. Él me estaba hablando a través de tu show esta noche. Me hizo sentir una mujer, te adoro”, escribió la cantante en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram #News Becky via Instagram Stories. @iambeckyg #beckyg #beasters #beaster #selenagomez Una publicación compartida por beckygcrewbackup__ (@beckygcrewbackup__) el 24 de Sep de 2018 a las 10:43 PDT

Jennifer Lopez dejará su residencia de Las Vegas para darle paso a ‘Enigma’, el show que ofrecerá Lady Gaga en la ‘ciudad del pecado’ a partir del 28 de diciembre de este año.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital