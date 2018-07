Jessica Cediel y su pronunciado escote en video en el que baila reggaetón 

La presentadora Jessica Cediel sigue usando sus redes sociales para mostrarles a sus seguidores que le encanta bailar y que, además, lo hace muy bien.

En un nuevo video, la colombiana aparece bailando al ritmo del remix de la canción ‘Bella’ de Wolfine, que en esta versión colabora con Maluma.

“Ahí ahí ahí… un pedacito“, escribió junto al video que ya casi alcanza el millón de reproducciones en Instagram.

Como era de esperarse, Jessica Cediel levantó polémica con el video, no solo por su sensual baile, sino también por el pronunciado escote con el que aparece.

Muchos seguidores la elogiaron, mientras otros volvieron a nombrar su religión para criticarla y decir que lo que hace es inadecuado. Para algunos el hecho de que sea cristiana es motivo para reprochar sus atrevidos movimientos.

Esta no es la primera vez que la presentadora se enfrenta a comentarios negativos relacionados con sus creencias, pero ella ya ha dejado claro que si bien es cristiana, no tiene porqué dejar de hacer cosas que le gustan. “Soy cristiana, no una monja“, dijo hace unas semanas a sus críticos.

Ahí ahí ahí… un pedacito! 💃🏻🎼 Una publicación compartida por Jessica Cediel (@jessicacedielnet) el 23 de Jul de 2018 a las 3:03 PDT

La Mega