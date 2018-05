Jessica Cediel se ‘saca los mocos’ en una foto y le llueven críticas 

La presentadora Jessica Cediel sigue llamando la atención con sus publicaciones en las redes sociales y se muestra cada vez más real con mensajes que invitan a no creer en la perfección.

En su más reciente publicación quiso mostrar su lado más humano con un gesto que no fue muy bien visto por muchos y que generó controversia.

“Así como cuando te sientes re contra que te hiper mega sexy. Cuánt@s como yo? #elmoco“, escribió en la particular imagen en la que aparece con con el dedo en la nariz.

Por cuenta de esta imagen recibió muchas críticas. Muchos fueron los mensajes en los que la calificaron como “desagradable” por “llevar la intimidad al extremo de lo público”. (Lee también: Jessica Cediel les demuestra a los criticones que sabe mover muy bien sus caderas)

Fueron tantos los comentarios negativos que recibió que Jessica se tomó el tiempo para responder con otras publicaciones.

“Prefiero ser real que perfecta. Lo siento, no lo siento“, escribió.

Jessica Cediel aclaró que la foto es intencional y que solo quería mostrar un poco de humor. “La foto es intencional, no crean pues que yo me saco el moco, obviamente lo hago con humor porque me gusta reírme, divertirme y me vale hongo lo que puedan pensar, porque todo el mundo lo hace”, dijo.

En otra publicación les dejó un mensajes a los que se creen perfectos.

“Tanto escándalo y vea que los animalitos también lo hacen… (De pronto la perfección de algun@s por aquí no les permite ser reales! Para todos los que se aterraron con mi foto intencional“.