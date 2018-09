Jennifer Lopez dejó boquiabiertos a sus fans con su musculoso cuerpo 

La cantante Jennifer Lopez sorprendió a todos sus seguidores con una imagen en su cuenta de Instagram.

La conocida ‘diva del Bronx’ compartió una foto en la que luce sus musculosos brazos y espalda, características que dejaron asombrados a los usuarios de la red social.

Su figura es bien admirada y envidiada, pero muchos no se imaginaban tal nivel de definición y musculatura.

JLo compartió la foto como parte de un motivador mensaje en el que se refiere a sus últimos shows de su residencia en Las Vegas, que culminará el próximo 29 de septiembre.

“Sintiéndome como una supermujer luego del show de anoche. Cuando empecé esta carrera, pensé: Oh mi Dios, 15 shows en 27 días, eso es mucho… Pero me hice una promesa de que en vez de que me agotara sería aún más fuerte al final… Trabajaré y estaré en la mejor forma de mi vida. Hubo momentos en que estaba cansada y había viajes y tenía que encajar en mis entrenamientos donde podía. Aquí solo nos quedan 3 espectáculos y estoy teniendo muchas emociones, pero sobre todo solo me siento fuerte, feliz y agradecida”, escribió junto a la imagen que ya suma más de dos millones de ‘Me gusta’.

El show de Jennifer Lopez en Las Vegas ha convocado a millones de seguidores de la artista, pero también a varias celebridades de Hollywood que han expresado ser fans de la cantante.

Tal es el caso de Sofía Vergara, Selena Gomez, Becky G, Dua Lipa y Jessica Alba, que fueron invitadas por la intérprete de ‘Dinero’ a uno de sus shows del fin de semana. Por supuesto, no pudieron ocultar su emoción y así lo dejaron ver en sus redes sociales.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega