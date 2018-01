James Franco fue acusado de acoso sexual tras ganar un Globo de Oro

El actor estadounidense James Franco ganó un Globo de Oro por su actuación en ‘The Disaster Artist’, cinta que él mismo produjo y dirigió.

Su galardón le mereció muchos mensajes de felicitación, pero también los comentarios de tres actrices que lo acusan de acoso sexual.

Ally Sheedy, Violet Paley y Sarah Tither-Kaplan se tomaron las redes sociales para denunciar que el actor ha tenido comportamientos inapropiados hacia ellas en diferentes ocasiones y que resultó hipócrita que llegara vestido de negro a la entrega de los Globo de Oro y se sumara así a la iniciativa ‘Times’s Up’, que pretende sentar una voz de protesta contra el abuso.

“Ey, James Franco, bonito pin del #timesup en los Globos de Oro, ¿te acuerdas de hace unas semanas cuando me dijiste que el desnudo completo que me hiciste hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no era explotación porque firmé un contrato? ¡Se acabó el tiempo de eso!”, escribió Tither-Kaplan.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn’t exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018

Violet Paley, por su parte, denunció: “Bonito pin de #Timesup James Franco. ¿Te acuerdas de la vez que me bajaste la cabeza hacia tu pene desnudo en un coche y la otra que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años? Después de que ya habías sido cogido haciendo lo mismo con otra chica de la misma edad?”.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

Aunque Ally Sheedy no compartió un hecho en concreto sí dio a entender su malestar con el premio de James Franco.

“James Franco acaba de ganar. Por favor nunca me pregunten por qué dejé la industria del cine y la televisión… ¿Por qué un hombre es el maestro de ceremonias? ¿Por qué se permite a James Franco entrar?…“, escribió en una serie de mensajes en Twitter que luego borró.