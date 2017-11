Jake Gyllenhaal podría reemplazar a Ben Affleck como Batman

De acuerdo con rumores y reportes publicados por medios internacionales como NME, el director Matt Reeves estaría considerando al actor Jake Gyllenhaal para asumir el papel de Batman en la próxima película del superhéroe.

Aunque todavía no se sabe con certeza si Ben Affleck renunciaría al papel, se conoció que Reeves, quien dirigirá ‘The Batman’, sostuvo recientemente una reunión con Jake Gyllenhaal, por lo que estaría en la lista de actores que podrían interpretar al famoso personaje de DC Comics.

Desde que Ben Affleck asumió el papel no ha recibido muy buenas críticas. Su actuación no fue muy bien vista en ‘Batman v Superman: El Origen de la Justicia’ y ahora ‘La liga de la Justicia’, que se estrenó recientemente, no ha recibido muy buenos comentarios.

La idea de tener a Jake Gyllenhaal como el nuevo Batman ya ha generado varios comentarios en redes sociales e imágenes de cómo sería el personaje.

Just a quick fix for now – Jake Batman, might add more to it. pic.twitter.com/nXMHVaZvWw

— BossLogic (@Bosslogic) November 18, 2017