J.K. Rowling tiene miedo de morir antes de concluir toda su obra

La británica J. K. Rowling es una de las escritoras más reconocidas del momento. Sin duda su obra maestra es la saga de novelas fantásticas de ‘Harry Potter’, que después de ser llevadas a la pantalla grande, se convirtieron en un fenómeno cultural que terminó por catapultar el éxito de J. K. Rowling.

La saga fue llevada a la pantalla grande en el año 2001 con el lanzamiento de la primera película, inspirada por supuesto, en el primer libro: ‘Harry Potter y la piedra filosofal’. La última cinta, la segunda parte de ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte’, fue estrenada en el 2011.

Luego de Harry Potter, la escritora se puso manos a la obra para trabajar en una nueva franquicia, fue así como en 2016 se estrenó la película ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, convirtiéndose en la octava cinta más taquillera de dicho año. El 16 de noviembre de este 2018 llegará a las salas de cine la segunda entrega titulada como: ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’.

Para muchos de los seguidores de la escritora británica y de su mayor creación: Harry Potter, esta película es una precuela de la famosa saga del mago. Sin embargo, Rowling ha manifestado que no es así y que solo se trata de una historia situada en el mismo mundo de Harry Potter, pero con otros personajes.

Pese a sus declaraciones, algunos de los personajes de Harry Potter hacen parte de esta película, es así como en esta segunda parte se cumple uno de los deseos de los seguidores de la franquicia del mago: conocer un poco más a ‘Albus Dumbledore’.

De acuerdo con una encuesta realizada por la red digital estadounidense Fandango, que se encarga de analizar todo lo relacionado con la industria cinematográfica, principalmente de la venta y compra de boletos para entrar al cine, ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’ es la película más esperada de los próximos meses. De modo que ya se podría anticipar su rotundo éxito.

Con todo lo anterior no es de extrañar que J. K. Rowling asegure que uno de sus mayores miedos es morir antes de concluir toda su obra, que incluirá diferentes guiones para llevar los personajes de Harry Potter a Broadway, las tres películas que faltarían para terminar la franquicia de ‘Animales Fantásticos’, entre otros proyectos.

Así lo manifestó durante una entrevista con el programa The Today Show. “Soy consciente de las cuatro cosas que estoy escribiendo ahora, tengo mucho respaldo allí, pero también tengo miedo de morir antes de terminarlo todo. Esa es la verdad”.

