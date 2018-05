Iván Duque confesó que fue novio de esta famosa actriz 

El candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, hizo una reveladora confesión durante una entrevista para la revista ‘Bocas’.

El político dejó de lado sus propuesta de campaña por un momento para hablar de un recuerdo de adolescencia que muy pocos conocían y que despertó mucha curiosidad.

Se trata de una relación amorosa que tuvo en sus años de juventud y que todavía tiene presente.

Cuando le preguntaron por un recuerdo en su época de adolescencia, él candidato comentó que había tenido una novia que ahora es una famosa actriz.

“Pues yo tenía una novia que ahora es muy famosa, que era María Fernanda Yepes, en esa época“, contó sobre este recuerdo de cuando tenía 15 o 16 años.

La información fue tan reveladora que hasta le pidió a su entrevistador que no fuera a revelar este detalle. “No me vaya a delatar, me hace echar de la casa“, le dijo Duque.

En la actualidad, Iván Duque está casado con María Juliana Ruíz con quien tiene tres hijos.

María Fernanda Yepes, por su parte, goza de gran reconocimiento internacional, ahora con su papel protagónico en novela biográfica de María Magdalena.