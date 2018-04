Hugh Jackman le envió un conmovedor mensaje a niña que sufre bullying

La historia de Cassidy Warner, una niña de diez años de Pensilvania que reveló sufrir maltratos de parte de sus compañeros de escuela, sirvió para que la menor recibiera cientos de mensajes de aliento.

Con lo que no contaban muchos era con el respaldo del actor Hugh Jackman quien decidió escribirle y manifestarle su apoyo a la pequeña por Facebook.

El protagonista de ‘X-Men’, ‘Van Helsing’ y ‘Australia’ se pronunció así contra el bullying en un mensaje que cautivó a cientos de internautas.

“Hola Cassidy. Soy Hugh. Quiero que sepas que eres adorable, especial e inteligente. Eres fuerte, divertida y preciosa tanto por dentro como por fuera. ¡El bullying no está bien! Por favor, nunca dejes de pedir ayuda. La encontrarás en las personas y los lugares en los que no lo creas posible. Yo soy tu amigo“, señaló el artista.

Cassidy ha detallado en una serie de videos los hostigamientos que debe soportar en John Adams Elementary School, institución donde estudia. En una serie de cartulinas detalla que desde hace varios años es acosada por sus compañeros, quienes la escupen, la empujan, la golpean e insultan.

“Los chicos nunca se quieren sentar cerca de mí. Donde sea que me siento para almorzar, ellos se van (…) ellos amenazan con matarme y me dicen que me suicide“, indicó.

Sorprendió además al señalar que el director de la escuela no hace nada ante el matoneo del cual es víctima. Su familia decidió publicar este video en Facebook para que se supiera que su hija era víctima de bullying.

En medio de la difícil situación para la pequeña y su familia resultó ser muy positivo los mensajes de apoyo, incluido el mensaje de Hugh Jackman.

Con información de La FM