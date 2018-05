¿Hubo romance entre Dua Lipa y Marco Asensio en la final de la Champions? 

Luego de la final de la Champions League, en la que el Real Madrid se coronó como campeón tras vencer al Liverpool, empezaron a circular rumores sobre una posible relación entre la cantante británica Dua Lipa y el jugador Marco Asensio.

El supuesto romance lo reveló CNN Turquía en una nota en la que aseguran que el centrocampista del Real Madrid celebró la victoria del equipo junto a la artista y fueron vistos en un hotel de la ciudad ucraniana.

Dua Lipa fue la encargada del acto musical de apertura del partido final en el Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania), en el que contó con 15 bailarinas durante la interpretación de éxitos como ‘Be the One’, ‘IDGAF’ y ‘New Rules’.

Los rumores han circulado por las redes sociales y tanto ha sido el revuelo por el supuesto romance que la misma Dua Lipa salió a desmentirlos.

A través de su cuenta de Twitter la artista le respondió a El Periódico, uno de los medios habla sobre la supuesta relación.

“Ni siquiera conocí a Marco Asensio y es muy poco probable que lo haga ya que mi mánager es del Liverpool y nunca me lo perdonaría“, expresó.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe

— DUA LIPA (@DUALIPA) 29 de mayo de 2018