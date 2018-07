Hija de Michael Jackson confirma que es bisexual

Aunque en pleno 2018 no debería ser noticia la orientación sexual de una persona, aquellos con posturas más conservadoras siguen discriminando sin escrúpulos a la comunidad LGTBI. Por este motivo, cada vez que alguien decide salir públicamente ‘del clóset’ es fuente de inspiración para quienes aún se encuentran encerrados dentro de su propio miedo, construido sobre las bases del rechazo.

A principios de este año, los rumores de la posible bisexualidad de Paris Jackson, hija del ‘Rey del pop’ Michael Jackson, empezaron a sonar con más fuerza por causa de su estrecha relación con la modelo y actriz británica Cara Delevingne.

En marzo, un video publicado por el diario británico Daily Mail captó el momento en que ambas jóvenes aparecían besándose. En las imágenes se podía ver a Cara sentada sobre las piernas de Paris mientras se fumaban un cigarrillo y se hacían uno que otro ‘cariñito’. Posteriormente se pusieron a bailar. Durante este momento, la hija del Rey del pop, le dio un beso en la mejilla a la modelo y finalmente se besaron en la boca.

Aunque Delevingne se ha declarado como bisexual desde hace mucho tiempo, Paris Jackson aún no había hablado ni de su orientación sexual, ni de su relación con la modelo y actriz británica. Es de resaltar, que en el pasado se le han conocido parejas masculinas, la más reciente fue el baterista Michael Snoddy, con quien rompió a principios de 2017.

Pero, para sorpresa de todos, Paris decidió sincerarse con sus seguidores por medio de su cuenta de Instagram haciendo uso del cuestionario ‘Ask Me Anything (Pregúntame lo que quieras)’. Sus ‘fans’, por supuesto, no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sin tapujos: “¿Eres bisexual?”. A lo que la joven de 20 años respondió: “Me imagino que sí. Pero quién necesita etiquetas”.

También fue cuestionada por su supuesta relación sentimental con Cara Delevingne, pero sobre este punto no quiso hablar: “Eso no es asunto de ustedes”.

Paris y Cara se conocieron en mayo del 2017 durante la gala de los premios MTV, desde entonces, según el diario británico Daily Mail no se han separado ni un instante. A través de las redes sociales han compartido uno que otro momento juntas, pero ninguno que confirmara, de la boca de ellas mismas, su romance.

