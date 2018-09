Hija de Madonna apareció sin depilarse en desfile de moda y causó polémica

Lourdes Leon, hija de la cantante Madonna, fue una de las protagonistas de la pasarela de la marca Gypsy Sport en la Semana de la Moda de Nueva York, evento que se llevará a cabo en la Gran Manzana hasta el próximo 14 de septiembre.

Durante la presentación de la colección primavera-verano 2019 de la firma, la joven no solo impactó con su look descomplicado y muy revelador, sino también con un detalle que no pudo pasar desapercibido para los asistentes y los críticos de moda.

Además de lucir en el desfile un top de cadenas y conchas que no llegaba a cubrir del todo sus senos, Lourdes apareció con las axilas y las piernas sin depilar, con lo que sigue reivindicando el vello en el cuerpo femenino, causa que ella apoya abiertamente.

Precisamente este pensamiento iba muy acorde con el objetivo de la marca, que para esta pasarela quería rendir homenaje a lo natural y a la diversidad, según reseñan medios internacionales.

Esta no es la primera vez que Lourdes Leon aparece en público sin depilarse. En otras ocasiones ha expresado que es fiel defensora del vello corporal en las mujeres, y así lo demostró en una fotografía junto a su madre, la ‘reina del pop’.

La imagen, que también generó toda una controversia, fue publicada por Madonna para celebrar la llegada del 2018. La publicación en Instagram se llenó de críticas hacia su hija de 21 años, mientras otros se dedicaron a apoyarla.

Aunque los comentarios negativos por su apariencia no cesan, Lourdes ha dejado claro que poco le importan las críticas y que recibe el apoyo incondicional de su madre.

Ver esta publicación en Instagram We are Ready For You 2018! ♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿♥️💃🏿 #llove ♥️ Una publicación compartida por Madonna (@madonna) el 31 de Dic de 2017 a las 7:15 PST

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital