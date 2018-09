Hermana de Miley Cyrus vende sus lágrimas por 12 mil dólares

Noah Cyrus, la hermana menor de la cantante estadounidense Miley Cyrus, parece seguirle los pasos en cuanto a extravagancias se trata, pues la joven de 18 años está vendiendo sus lágrimas por la suma de doce mil dólares.

Sí, tal como lo leen. Noah, quien también se desempeña como cantante, puso a la venta en el sitio web PizzaSlime.com una serie de frascos que contienen doce de sus lágrimas, aunque circulan varias teorías respecto de los sentimientos que habrían ocasionado estas lágrimas, el rumor más fuerte es que las habría derramado después de su dramática y pública ruptura con el rapero Lil Xan.

Hace un par de semanas, los artistas se atacaron entre sí por medio de sus respectivas cuentas de Instagram. Lil Xan señaló a su entonces novia de haberlo engañado con el cantante Charlie Puth, mientras que Noah compartió una fotografía del rapero con una marca en el cuello, la que hizo ver como sospechosa. Paralelamente la joven artista publicó una serie de historias en las que salía llorando desconsolada por la ruptura.

Ver esta publicación en Instagram BRUH Una publicación compartida por PIZZASLIME (@pizzaslime) el 20 de Sep de 2018 a las 5:17 PDT

Ahora, sus lágrimas cuestan doce mil dólares y están disponibles para los ‘fans’ empedernidos que las quieran comprar, eso sí, es necesario tener en cuenta una recomendación médica que hace el sitio PizzaSlime.com: “No se recomienda la ingesta humana de estas lágrimas porque generalmente son saladas y, sería muy raro que alguien se bebiera las lágrimas de otra persona”.

Sin embargo, también es extraño y hasta extravagante comprar un tarro de lágrimas, pero para Noah Cyrus, “la basura de una persona es el tesoro de otra”.

Por otro lado, pese a su ruptura con Lil Xan, la cantante estrenó recientemente su video ‘Live Or Die’, el cual grabó en colaboración con el rapero cuando aún tenían una relación, sin embargo, la canción no había visto la luz hasta hace unos días en que Cyrus contra toda especulación lanzó el videoclip. Hasta el momento, su ex no se ha manifestado al respecto de este lanzamiento.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital