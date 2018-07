Hackearon el Instagram de Manuel Turizo y revelaron un intrigante mensaje

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación más utilizados por celebridades, artistas y figuras importantes, pues la facilidad y la unión que se crea con los seguidores son únicas.

Sin embargo, en varias ocasiones se ha podido ver el trabajo malicioso que hacen algunos delincuentes informáticos que buscan afectar la imagen y el trabajo de estas personas. Acceden a sus cuentas oficiales, buscan extorsionar o estafar a miles de personas y sacan provecho de la situación.

Manuel Turizo se convirtió en una nueva víctima de esta maniobra en redes sociales, pues como pudieron observar los usuarios de Instagram, la cuenta del cantante sufrió daños graves al eliminar y perder todo tipo de contenido que tenía.

Hackers robaron la cuenta y se encargaron de desaparecer todo lo que había en ella. Luego de esto, aprovecharon el acto para publicar una sola imagen que era una captura de pantalla y contenía una conversación.

Por los diálogos que se pueden leer en el post, todo indica que era una conversación del artista con alguien que se quejaba constantemente de que Turizo siempre lo dejaba en visto y no respondía los mensajes que le dejaban en el chat.

“Tanto te dije que si no ibas en serio me dijeras la verdad, vos tenés la culpa de todo, y seguro me vas a dejar en visto como siempre”, se lee en una de las líneas de Whatsapp.

En la supuesta conversación, Turizo responde señalando que la culpa es de ambos y que él no dijo nada al respecto.

En consecuencia, este sujeto responde: “Me dejas en visto, Manuel, y no respondo”.

En el pie de foto de la publicación, la persona que está detrás de este suceso comentó que perder su cuenta fue el castigo por ignorar lo que le decía.

“Manuel como no respondes por Whatsapp, vamos a ver si así si respondes!”

Manuel Turizo no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para compartir un video y hablar sobre el tema y explicar la situación a sus seguidores que quedaron completamente desubicados al ver lo que estaba pasando en Instagram.

“Es increíble que haya personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables”, afirmó el intérprete de ‘Déjala que vuelva’ en el clip.

Hackearon mi cuenta de Instagram 😔Es increíble que hayan personas con intenciones tan malas porque esto es algo que hemos construido con mucho esfuerzo. Esperamos encontrar pronto a los culpables. pic.twitter.com/7YSKLEaYee — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) 23 de julio de 2018

La única publicación en el perfil personal de Instagram de Manuel Turizo ya supera los 50 mil likes y suma más de siete mil comentarios, donde la gente pregunta y habla sobre este tema sin lograr entender qué pasó.

Por Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital