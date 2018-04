Hackearon cuenta de YouTube de Luis Fonsi y borraron ‘Despacito’ 

El popular video de ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee desapareció por unas horas del canal de Vevo del artista puertorriqueño.

En lugar de la imagen principal que aparece en las búsquedas de Google, apareció la foto de los ladrones de la popular serie ‘La Casa de Papel’. Y en el canal de YouTube el título de la canción fue cambiado por un mensaje de los grupos Kuroi’SH y Prosox, quienes hackearon la cuenta del cantante.

NEW: ⚡ Vevo’s @YouTube account hacked; attacker just changed the title and thumbnail of #Despacito Song, the most-viewed YouTube video with over 5 billion views.

Kuroi’SH is the same hacker who hacked @nowthisnews and @bbcarabicalerts Twitter accounts last week. pic.twitter.com/gKeLoJGUVm

— The Hacker News (@TheHackersNews) 10 de abril de 2018