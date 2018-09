‘Game of Thrones’ y ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ conquistaron los Emmy

“Game of Thrones” extendió su imperio televisivo en los Emmy, en los que se llevó el premio a la mejor serie dramática, mientras que “The Marvelous Mrs. Maisel” arrasó con su primera temporada en los apartados de comedia de los galardones más importantes de la pequeña pantalla.

Los Premios Emmy se encargan de exaltar el trabajo de las series más importantes del año. En esta edición las sorpresas no se han hecho ausentes y esta es la lista de ganadores:

Bill Hader (“Barry”) y Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”) ganaron el Emmy al mejor actor y actriz de comedia, respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

Hader se impuso a Donald Glover (“Atlanta”), Anthony Anderson (“black-ish”), Ted Danson (“The Good Place”), Larry David (“Curb Your Enthusiasm”) y William H. Macy (“Shameless”).

Por su parte, Brosnahan derrotó a Pamela Adlon (“Better Things”), Allison Janney (“Mom”), Issa Rae (“Insecure”), Tracee Ellis Ross (“black-ish”) y Lily Tomlin (“Grace and Frankie”).

En su discurso de agradecimiento, Brosnahan destacó que “The Marvelous Mrs. Maisel” gira en torno a una mujer que trata de “encontrar su voz”, e instó a que los ciudadanos estadounidenses hagan lo mismo ahora y se registren para votar en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

La comedia de Amazon ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ arrasó en la primera mitad de la 70 edición de los premios Emmy, un segmento de la ceremonia que vio cómo los españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas se quedaron sin los trofeos a los que aspiraban.

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ cosechó los trofeos a la mejor actriz de comedia (Rachel Brosnahan), mejor actriz de reparto (Alex Borstein), mejor dirección y mejor guion, ambos para Amy Sherman-Palladino.

Además, la comedia de HBO “Barry” se llevó las estatuillas al mejor actor (Bill Hader) y mejor actor de reparto (Henry Winkler), en tanto que Jeff Daniels y Merritt Weaver, ambos por ‘Godless’, consiguieron los premios al mejor actor y mejor actriz de reparto, respectivamente, en una serie limitada o película para televisión.

Congratulations to Jeff Daniels on your Primetime #Emmys for Supporting Lead Actor in a Comedy Series for #Godless pic.twitter.com/2RiefIxPAl — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 de septiembre de 2018

La estatuilla de Weaver es a la que aspiraba Cruz junto a otras contendientes como Sara Bareilles (“Jesus Christ Superstar Live in Concert”), Judith Light (“American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace”), Adina Porter (“American Horror Story: Cult”) y Letitia Wright (“Black Mirror – Black Museum”).

‘American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace’ dejó su sello con el premio a la mejor dirección (Ryan Murphy) y al mejor actor de una miniserie, que fue a parar a Darren Criss.

Congratulations to @DarrenCriss on your #Emmys for Lead Actor in a Limited Series or Movie for “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” pic.twitter.com/OrChJe9VzZ — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 de septiembre de 2018

Esa es la categoría donde competía Banderas, además de artistas como Benedict Cumberbatch (“Patrick Melrose”), Jeff Daniels (“The Looming Tower”), John Legend (Jesus Chris Superstar Live in Concert) y Jesse Plemons (“USS Callister Black Mirror”).

Por su parte, Regina King se alzó la victoria como mejor actriz de miniserie por ‘Seven Seconds’.

Claire Foy (“The Crown”) y Matthew Ryhs (“The Americans”) ganaron los premios a mejor actriz y actor de una serie dramática, respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

Congratulations to Claire Foy on your #Emmys win for Lead Actress in a Drama Series for #TheCrown pic.twitter.com/0Mc003EcRt — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 de septiembre de 2018

Foy, que interpretó a la reina Isabel II de Inglaterra en “The Crown”, se impuso en este apartado a Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”), Tatiana Maslany (“Orphan Black”), Keri Russell (“The Americans”), Evan Rachel Wood (“Westworld”) y Sandra Oh (“Killing Eve”).

La actriz, que no continuará en la serie, dijo que ha pasado “dos años y medio extraordinarios” en ese “show” y dedicó el premio “al siguiente reparto, la siguiente generación” de ‘The Crown’ y a su compañero Matt Smith.

Por su parte, Rhys logró el Emmy por la última temporada de la serie de espías “The Americans” al derrotar a Sterling K. Brown y Milo Ventimiglia (los dos por “This is Us”), Jason Bateman (“Ozark”) y Ed Harris y Jeffrey Wright (ambos por “Westworld”).

Congratulations to Mathews Rhys on your #Emmys win for Lead Actor in a Drama Series for #TheAmericans pic.twitter.com/RBbQu27avZ — The Emmys® (NATAS) (@TheEmmys) 18 de septiembre de 2018

Rhys dedicó el Emmy a Keri Russell, su pareja en “The Americans” y en la vida real y quien, según sus palabras, “realmente” es la persona que le “consiguió” este galardón.

“Gracias, más por venir”, le dijo Rhys sobre el escenario.

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ se llevó el Emmy a la mejor serie de comedia en la 70 edición de los premios de la Academia de la Televisión que se celebraron en Los Ángeles.

Por su parte, Peter Dinklage también obtuvo un Emmy por su participación en la famosa serie ‘Game of Thrones’.

