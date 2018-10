Gal Gadot aparecerá en la nueva temporada de Los Simpson

Gal Gadot es una de las artistas más reconocidas de la pantalla grande actualmente, gracias a su desempeño al darle vida a Wonder Woman, uno de los personajes más importantes de los superhéroes del Universo DC.

Sin embargo, su rostro ha tomado fuerza en otros proyectos en los que ha comenzado a hacer parte, como por ejemplo, su próxima aparición en la serie animada ‘Los Simpson’.

De acuerdo al adelanto de la nueva temporada, una idea cinematográfica titulada ‘Bart no está muerto’ es dirigida por Homero y Flanders, quienes han buscado a las actrices perfectas para representar a los personajes de la historia. Por un lado esta Emily Deschanel, quien asiste al casting para presentar su audición como Marge, mientras Gal Gadot va interesada por el papel de Lisa.

Luego de ver distintos famosos integrando el elenco de los capítulos, los fans podrán disfrutar de una pequeña participación de la heroína, quien tendrá el deber de darle vida a la hija mayor de la familia Simpson en la versión que produce Homero.

La noticia la dio a conocer la misma Gadot a través de un post en sus redes sociales, donde relató detalles del cameo que hará en la serie prestando su voz al personaje inspirado en ella.

This family was a huge part of my childhood. And now it’s so cool that I get to be apart of the Simpsons’ Season 30 premiere episode 😱🙆‍♀️ Airing tonight!…. pic.twitter.com/3XwmHLhiAy

— Gal Gadot (@GalGadot) 30 de septiembre de 2018