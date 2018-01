Foto de Kendall Jenner con acné desató tremenda polémica

La modelo Kendall Jenner se robó todas las miradas con su hermoso look en los Globos de Oro, celebrados el fin de semana en Beverly Hills.

También fue protagonista su rostro, que fue fotografiado de cerca y desató una ola de críticas en las redes no solo por los rastros de acné, sino también por la forma de sus labios que lucen cada vez más grandes, según algunos de sus seguidores.

Muchos usuarios la criticaron por cuenta de esta imagen, mientras sus fanáticos salieron a defenderla y asegurar que es humana y le pasa a cualquiera.

“…Kendall Jenner apareciendo y presumiendo su acné mientras se veía como una hermosa estrella es lo que toda chica necesita entender“, escribió una seguidora a lo que Kendall respondió con un contundente “nunca dejes que esa mierda te detenga”.

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf

— Kendall (@KendallJenner) 8 de enero de 2018