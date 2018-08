Famoso modelo conocido como ‘Zombie boy’ murió en aparente suicidio 

En las últimas horas se conoció que el reconocido modelo Rick Genest, famoso bajo el alias de ‘Zombie Boy’, fue encontrado sin vida en su departamento en Plateau-Mont-Royal, en Montreal, el pasado 1 de agosto.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades encargadas del caso, todo indica que se trató de un suicidio. Los reportes brindados por la policía canadiense fueron transmitidos a través de iHeartRadio Canadá.

El artista de 32 años se convirtió en un emblema de la moda y los medios gracias a su apariencia física que le dio popularidad sobre otros modelos del momento. Sus destacados tatuajes protagonizaron el exitoso video musical del tema ‘Born This Way’ de Lady Gaga, con quien participó en el clip vestidos de traje negro y corbatín mientras bailaban sensualmente.

Tras darse a conocer su fallecimiento, Lady Gaga decidió comentar y publicar un emotivo video refiriéndose a su emblemático amigo. Allí también aprovechó para escribir unas palabras de despedida y algunos consejos a jóvenes que se sienten solos y no encuentran salida a sus problemas.

“El suicidio de mi amigo Rick Genest, el Zombie Boy es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar la salud mental a la vanguardia y borrar el estigma que no podemos hablar de ello. Si usted está sufriendo, llame a un amigo o familia hoy. Debemos salvarnos unos a otros”, escribió la cantante en un trino que publicó junto a dos imágenes del modelo.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

— Lady Gaga (@ladygaga) 3 de agosto de 2018