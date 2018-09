Famosa presentadora superó complicaciones y dio a luz a mellizos

La presentadora y modelo María Clara Rodríguez confirmó que ya dio a luz a sus mellizos Luciano y Lorenzo. Sin embargo, no todo fue color de rosa, pues en su parto tuvo serias complicaciones.

A través de sus redes sociales, María Clara contó a sus seguidores que había llegado la hora del nacimiento de sus dos pequeños y pidió que rezaran para que todo saliera bien. El temor la embargaba pues hace dos años cuando tuvo a su primera hija Matilde el parto se complicó y María Clara estuvo a punto de perder su útero.

Cuando sacaron la bebé y era la hora de retirar la placenta, María Clara empezó a desangrarse porque la placenta estaba pegada al útero, perdió tres litros de sangre y tuvo que recibir una transfusión. “Fue un momento terrorífico; no tenía a mi hija, no veía a mi esposo, no entendía nada, me empecé a sentir débil y sentía hormigas en mi cabeza”, contó en su momento.

María Clara estuvo a poco de perder su útero, sin embargo lo que más le preocupaba era su bebé pues también había resultado afectada y tuvo que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos varios días porque había ingresado líquido a sus pulmones.

“No pude estar con ella sus primeros días de vida, y tampoco salimos juntas de la clínica como en las películas; salí de mi casa con panza, y volví a ella sin panza, y sin bebé en brazos. Fue horrible“, recordaba María Clara y de allí tanto temor en este segundo embarazo. No era para menos.

Y así ocurrió. Este segundo embarazo era de alto riesgo solo por el hecho que venían en camino dos bebés, lo que ya de por sí representa un riesgo y, a esto se sumaba, la historia clínica de María Clara en su anterior embarazo.

María Clara confirmó que nuevamente presentó esta complicación pero que gracias a Dios los bebés nacieron muy bien y ella ya está en recuperación.

“Gracias a Diosito y la virgencita Luciano y Lorenzo están muy bien, son dos muñecos de ataque que no he podido tener aún en mis brazos pues así como en el parto de Matilde yo tuve una complicación. Fue bien duro pero Diosito aquí me tiene, llena de fuerza y ansias de abrazar por fin a esos príncipes azules y llena de ganas para recuperarme pronto y disfrutar este momento tan sublime!”, señaló.

Hace un día, María Clara había compartido con sus seguidores un video para resumir cómo fue “la dulce espera” de los mellizos, desde que se enteró que estaba embarazada hasta cuando e despidió de su inmensa panza.

Por María Camila Torres – La FM